Un total de 36 personas participa en la XII edición del Programa de Formación de Gestores de I+D+i de la Junta - JCYL

VALLADOLID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Formación de Gestores de I+D+i (Gestidi), financiado por la Junta de Castilla y León a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (IceCyL), ha comenzado este lunes, 1 de septiembre, su XII edición con la incorporación de 36 alumnos que, en los próximos meses, recibirán formación especializada que contribuirá a mejorar la competitividad empresarial de la Comunidad.

Se trata de un programa diseñado para adquirir las competencias y conocimientos necesarios para dotar al tejido empresarial de profesionales especializados capaces de mejorar la competitividad empresarial a través de la gestión de I+D+i de aplicación en cualquiera de los sectores económicos del ámbito público o privado.

El curso está dirigido a titulados universitarios en situación de desempleo con origen o residencia en Castilla y León y ofrece una cualificación adicional a la académica que "trata de abrir nuevas oportunidades laborales".

En este sentido, desde su puesta en marcha en 2008, se ha formado a casi 400 especialistas en desarrollo de la I+D+i, de los que más del 60 por ciento trabajan en proyectos vinculados a la investigación y la innovación tanto en empresas como en agrupaciones empresariales innovadoras, universidades y otras organizaciones de Castilla y León.

La formación es de carácter gratuito para los participantes y en su organización están implicados expertos en innovación de diferentes entidades y administraciones públicas autonómicas, nacionales y europeas, y cuenta con un alto grado de inserción laboral.

El curso abordará, entre sus contenidos, el diseño y puesta en marcha de proyectos innovadores, la dirección estratégica, y las técnicas de gestión administrativa y económico-financiera necesarias para llevarlos a buen término, así como los mecanismos de apoyo para su desarrollo. La dirección académica del programa corre a cargo de la Universidad de Valladolid y de la Escuela de Negocios CEU de Castilla y León.

Así, Gestidi ofrece a cada alumno un total de 600 horas de formación en materia de I+D+i, 250 horas de formación teórica impartida por profesionales de reconocido prestigio, 250 horas de prácticas en empresas y organismos de la Comunidad y 100 horas de formación aplicadas a un proyecto tutorizado.

En la fase de formación teórica, principalmente presencial, se abordan temas tales como políticas públicas de apoyo a la I+D+i, estrategias empresariales para la innovación o gestión del conocimiento en esta materia, entre otros. Además, se realizarán visitas a empresas e instituciones referentes.

En una segunda fase del programa, los futuros gestores tendrán la oportunidad de aplicar y afianzar sus conocimientos durante el periodo de formación práctica tutorizada de 250 horas de duración, en el ámbito de la gestión de la innovación en empresas y/ o entidades situadas en Castilla y León.

Para completar la formación, cada participante desarrollará un trabajo o proyecto de fin de la formación (100 horas) en el ámbito de la gestión de la I+D+i, y de posible aplicación en la entidad receptora.