Un total de 37 mascaradas y más de 500 participantes, en el Festival de la Máscara de Zamora "más concurrido"

Un total de 37 mascaradas y más de 500 participantes en el desfile convertirán al XIV Festival de la Máscara de Zamora en el más concurrido hasta la fecha, un evento "consolidado" ya como una de las citas etnográficas "más importantes" de la Península Ibérica que se celebrará este sábado con salida a las 18.00horas desde la plaza de la Marina y llegada a Viriato.

Participan en el evento catorce mascaradas de Zamora, siete de otros puntos de España y 16 de Portugal, según ha detallado el vicepresidente de la Diputación de Zamora y diputado de Turismo, Víctor López de la Parte, que ha destacado el "arraigo" del certamen en la ciudad y el "impulso al turismo" que protagoniza.

Tras el desfile, todos los participantes serán recibidos en la institución ferial Ifeza, donde compartirán una cena ofrecida por el restaurante Los Castaños de Trabazos, "en un ambiente de hermandad y celebración" de estas manifestaciones culturales de "fuerte arraigo" en la tradición popular.

Con este récord de participación, el Festival de la Máscara se consolida como una de las citas etnográficas "más importantes" de la Península Ibérica, "contribuyendo a la promoción turística y cultural de Zamora y reforzando los lazos con las mascaradas vecinas de Portugal y otras regiones españolas".