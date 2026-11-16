Un total de 37 proyectos de bibliotecas municipales de Castilla y León, reconocidas en los Premios María Moliner

VALLADOLID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 37 proyectos de animación a la lectura presentados por bibliotecas municipales de Castilla y León ha resultado galardonado por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la XXVI edición de los Premios María Moliner.

En concreto, se han reconocido 11 propuestas presentadas por bibliotecas de Salamanca, siete de Palencia, cinco de León y de Valladolid, tres de Burgos y de Segovia y una de Ávila, Soria y Zamora a las que se les concede un premio de 2.777,77 euros a cada una, de modo que el importe total con el que han sido galardonadas asciende a 102.777,49 euros.

El objetivo de estos galardones es "premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los públicos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes".

De los 658 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 370 bibliotecas han sido premiadas con 2.777,77 euros y, entre ellas, los diez mejores proyectos verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros.

Entre las premiadas con el importe básico se incluyen 37 bibliotecas pertenecientes a localidades de Castilla y León. De ellas, once se encuentran en la provincia de Salamanca: Pelabravo, Terradillos, Villamayor, Ledesma, Carbajosa de la Sagrada, Cabrerizos, Peñaranda de Bracamonte, Castellanos de Moriscos, Guijuelo, Santa Marta de Tormes y Alba de Tormes.

Por detrás del territorio salmantino se sitúa la provincia de Palencia, que suma siete bibliotecas municipales premiadas en esta convocatoria: Aguilar de Campoo, Frómista, Villamuriel de Cerrato, Dueñas, Venta de Baños, Carrión de los Condes y Herrera de Pisuerga.

Con cinco galardones cada una aparecen las provincias de León y Valladolid. En el caso leonés, las localidades seleccionadas son Astorga, Santa María del Páramo, La Bañeza, Carrizo y Sahagún; mientras que en Valladolid han resultado distinguidos los ayuntamientos de Cabezón de Pisuerga, Campaspero, Tudela de Duero, Laguna de Duero y Boecillo.

Por su parte, tanto Burgos como Segovia aportan tres municipios cada una al listado regional. Los proyectos burgaleses reconocidos corresponden a Valle de Mena, Lerma y Miranda de Ebro, y los segovianos se reparten entre Navalmanzano, Cantimpalos y Santa María la Real de Nieva.

Finalmente, las tres provincias restantes de Castilla y León cuentan con un representante cada una en la resolución ministerial: Lanzahíta en Ávila, Covaleda en Soria y Villaralbo en Zamora. Cabe destacar que la propuesta mejor valorada de toda la comunidad ha sido la de Cabezón de Pisuerga, que alcanzó el puesto decimotercero a nivel nacional con 87 puntos.

El premio será destinado principalmente a la compra de libros o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros.

La iniciativa presenta una gran importancia estratégica en el acceso al libro y la lectura, ya que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes.

El objetivo de la campaña es, siguiendo el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese.

La selección de los proyectos se ha llevado a cabo de acuerdo con criterios como la claridad e interés del proyecto para la animación lectora, la buena planificación y viabilidad, así como la originalidad e innovación y las actividades de integración social que contenga la propuesta y con una especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además, en esta convocatoria se ha tenido especialmente en cuenta a los proyectos presentados por bibliotecas municipales ubicadas en las zonas afectadas por la DANA de octubre de 2024, insistiendo en poner la cultura en el centro de la reconstrucción.

Plan de Fomento de la Lectura Estos premios forman parte de las cien medidas para el fomento de la lectura establecidas en el Plan de Fomento de la Lectura ¡Leer es un derecho! 2026-2030.

Concretamente, se enmarcan en el eje de acceso a la lectura, que tiene entre sus objetivos abordar la lectura como como un derecho fundamental, una herramienta de igualdad, una palanca de cohesión social y una condición para la participación cultural y democrática plena.

Este nuevo Plan se propone garantizar que cualquier ciudadana o ciudadano, en cualquier lugar y circunstancia, pueda ejercer su derecho a leer en igualdad de condiciones.

Así, entre los proyectos mejor valorados, buena parte de ellos son de municipios afectados por la DANA de 2024. Se trata de Requena, Paiporta, Alborache, Aldaia y Catarroja, en la provincia de Valencia, junto a ellos recibirán 10.000 euros las bibliotecas municipales de Alcántara (Cáceres), Cortes de la Frontera (Málaga), Jabugo (Huelva), Los Silos (Santa Cruz de Tenerife) y Valverde de Leganés (Badajoz).