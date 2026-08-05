Un total de 45 establecimientos de Palencia se suma a las Rutas Bravistas dentro del Concurso de Patatas Bravas

PALENCIA 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 45 establecimientos de la capital y la provincia palentina participarán en las Rutas Bravistas que se enmarcan en el VII Concurso Internacional de Elaboración de Patatas Bravas.

La propuesta de este año destaca por su "excepcional" volumen de adhesiones a esta iniciativa y la ruta gastronómica se incluye en el catálogo de recomendaciones de las Oficinas de Turismo.

La séptima edición del concurso confirma el firme crecimiento del certamen, lo que ha supuesto que se hayan sumado nuevas firmas.

Asimismo, el certamen renueva su panel de expertos y se garantiza un nivel de evaluación supremo con la presencia de prestigiosas estrellas Michelin y reconocidos críticos gastronómicos del panorama actual.