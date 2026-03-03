Un total de 55.000 peregrinos pernoctó en León en 2025 con un aporte de 33 millones a la economía de la provincia

La Asociación de Amigos el Camino de Santiago ha presentado los datos de los peregrinos relativos al año 2025 en la Diputación de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 55.000 peregrinos pernoctó en León en 2025, lo que supuso un aporte de 33 millones de euros a la economía de la provincia, al situarse la media de estancia en 10 días y el gasto, en 60 euros diarios.

El presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Anselmo Reguera, ha presentado este martes los datos sobre los peregrinos que realizaron el Camino de Santiago a su paso por León en 2025. Según ha detallado, durante el anterior ejercicio se registró una menor estacionalidad, al incrementarse la presencia de los peregrinos a principio y final de año.

En 2025 hubo 39.233 peregrinos que pasaron por los albergues leoneses, lo que supone un descenso del 5,99 por ciento respecto al ejercicio anterior. La afluencia media diaria fue de 107 peregrinos con una edad media de 47,1 años y el mes que mayor concentración de caminantes registró fue mayo. La media de kilómetros que realizaron en la provincia leonesa se situó en 220 kilómetros.

Según ha advertido Anselmo Reguera, a finales de septiembre y octubre se notó un descenso de caminantes en los albergues debido a las consecuencias de los incendios que asolaron la provincia el pasado verano.

En cuanto al origen de los peregrinos, el 70,9 por ciento procedía de Europa. Por detrás se situaron los que provenían de América (14,6 por ciento) y Asia (11,3 por ciento).

De las personas que realizaron en Camino de Santiago a su paso por León, seis fueron nonagenarios. En concreto, una italiana de 95 años; una canadiense y un italiano de 94 años; otras dos mujeres, española y portuguesa, de 93 años y un colombiano de 90 años. Otros 221 peregrinos eran octogenarios. Además, pasaron por León 649 niños de hasta 14 años, 351 españoles y 298 extranjeros.

El presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago ha realizado estas declaraciones en la Diputación de León, institución a la que ha agradecido su apoyo, al igual que al Ayuntamiento de la capital leonesa.

El presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, ha destacado la importancia del paso por la provincia del Camino de Santiago y ha recalcado el compromiso de la Institución provincial en este sentido, para lo que destinará en 2026 una partida de 282.000 euros.