Un total de 69 ganadores se repartirá 54.860 euros en premios del XXV Certamen Jóvenes Creadores de Salamanca

SALAMANCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha publicado este martes, Día Internacional de la Juventud, la lista de los 69 ganadores del XXV Certamen Municipal 'Jóvenes Creadores' al que se han presentado un total de 221 obras en 16 categorías y que se repartirán 54.860 euros en premios, mientras que cinco artistas recibirán menciones honoríficas por sus obras.

Tal y como ha señalado el Consistorio salmantino en un comunicado recogido por Europa Press, este certamen se ha consolidado "como un referente nacional cuyo objetivo es impulsar, promover y canalizar la participación de los jóvenes en diferentes campos de la creación artística".

Entre las categorías con mayor número de propuestas ha destacado la pintura, en la que han participado 31 jóvenes, seguida de la categoría de libre que ha agrupado a 28 obras.

La música ha sido otra de las categorías que ha contado con un mayor número de presentaciones, al congregar 25 artistas, según ha informado el Consistorio en un comunicado recogido por Europa Press.

El próximo 19 de septiembre, el Palacio de Congresos de Salamanca acogerá la Gala de entrega de premios y reconocimientos, en la que se podrá disfrutar de actuaciones en directo de los jóvenes galardonados y conmemorar el XXV aniversario del certamen Jóvenes Creadores.

La lista de los ganadores se puede consultar a través de la página web https://www.aytosalamanca.es/w/certamen-jovenes-creadores.