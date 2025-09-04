Un total de diez artistas participan en el concurso 'Con P de Palencia' dentro de las fiestas de San Antolín

PALENCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez artistas participan durante la jornada de hoy jueves en el concurso 'Con Forma de P', una actividad que ha sido un "acierto recuperar" al "ambientar y convertir" la Calle Mayor "en un eje de participación en fiestas",

Así lo ha explicado la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, que ha visitado esta mañana a los participantes, profesionales y amateurs, que realizan sus obras en directo durante todo el día en un punto asignado en la citada vía.

La regidora ha destacado como las letras P protagonistas de este certamen se van titulando o decorando en torno a diferentes elementos "de orgullo e identidad" de toda la provincia como la Montaña, el Cerrato y composiciones en torno al simbolismo de Palencia con P.

El principal aliciente de esta propuesta es "ver el proceso de elaboración, que es lo que genera la animación en la calle", tal y como ha reseñado el concejal de Festejos, Fran Fernández, quién ha insistido en que la intención de su equipo es que la pulsión de las fiestas esté en la calle durante todo el día.

Un jurado profesional valorará los trabajos, pero también habrá un premio especial del Jurado Popular para aquellas piezas que obtengan un mayor número de 'Me Gusta' en el perfil de Instagram de la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento.

El certamen repartirá 3.800 euros en premios. Así, la mejor obra será galardonada con 1.500 euros y la segunda, con 1.000. Además, se establece un premio joven de 1.000 euros para los participantes nacidos entre 2000 y 2007, que no hayan resultado ganadores del primer o segundo premio. El premio especial del Jurado Popular está dotado con otros 300 euros.

Para la decoración de las piezas, el tema lo han podido elegir libremente libre y también podrán emplear cualquier técnica para decorar la P, aunque deben mantener la integridad estructural de la letra, que son piezas de una altura de 1,65 metros. Todas las esculturas participantes, quedarán expuestas en la Calle Mayor hasta el 7 de septiembre.