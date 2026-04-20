Trabajadores y extrabajadores de El Salvador niegan el 'reciclado' de féretros y flores

Las dudas de una afectada por el caso ataúdes: "¿En un palé, en una caja de cartón o incinerada con otra persona?". Foto de archivo.- EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Testigos de las defensas en el juicio por el 'caso ataúdes', entre trabajadores y extrabajadores del grupo funerario El Salvador, han rechazado que dicha mercantil hubiera sistematizado una operativa ilegal dirigida a la reutilización o 'reciclado' de cajas, garantizándose así pingües beneficios, al tiempo que han coincidido al señalar que el jefe o persona que llevaba el negocio era Ignacio Morchón Alonso, el empresario ya fallecido.

Si en las anteriores sesiones fueron los perjudicados los que comparecieron ante la Audiencia de Valladolid para relatar sus dolorosas experiencias personales al acudir a los servicios de El Salvador, unos por el trato recibido y otros tras descubrir que la caja contratada no era la que albergaba el cadáver de su familiar, en la jornada de este lunes, al igual de lo que ocurrirá la próxima semana, el tribunal ha comenzado a escuchar los testimonios de los testigos propuestos por las defensas de los veintitrés encausados.

Todos ellos, extrabajadores y operarios aún en activo, han asegurado de forma unánime que la prestación del servicio no generó quejas o en todo caso alguna puntual y que ni presenciaron el 'cambiazo' de ataúdes ni sospecharon de que una cosa así se pudiera haber producido.

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