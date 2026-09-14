Trabajos de jardinería obligarán a cortar un carril por sentido en la Avenida de Palencia mañana y el miércoles

Aviso de la Policía Local en 'X'. - POLICÍA LOCAL

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Avenida de Palencia sufrirá cortes de un carril durante dos jornadas, mañana martes y el miércoles, por trabajos de recorte y limpieza de jardineras en la mediana, según informa la Policía Municipal a través de la red social 'X' de la que se hace eco Europa Press.

En concreto, el día 15 el carril afectado será el más próximo a la mediana en sentido salida de la ciudad; mientras que el miércoles, 16 de septiembre, la vía afectada será el de sentido centro.