La tractorada recorrerá este jueves las arterias principales del centro de Valladolid

Decenas de tractores el pasado 15 de enero en una protesta del campo. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tractorada convocada para este jueves, 29 de enero, por las organizaciones agrarias profesionales recorrerá las arterias principales del centro de Valladolid desde las 10.00 horas, según acaba de informar la Policía Municipal.

A través de su cuenta en la red social 'X', de la que se hace eco Europa Pres comenzará en el Estadio de Zorrilla, para seguir por Avenida del Mundial 82, Padre Jose Acosta, Mieses, Gloria Fuertes y Arzobispo José Delicado.

Desde allí se dirigirá ya hacia el centro a través del Puente Isabel la Católica, para continuar por San Ildefonso, Paseo Zorrilla, Plaza de Zorrilla, Acera de Recoletos, Plaza de Colón y Filipinos.

Una vez allí, el convoy tomará el sentido contrario para dirigirse, de nuevo, al Paseo de Zorrilla, Avenida del Hospital Militar, Puente Adolfo Suarez, Avenida Sanchez Arjona, Avenida Salamanca, Avenida Real Valladolid, Avenida Mundial 82 y regresar al Estadio Jose Zorrilla.

Los tractores comenzarán a llegar al punto de salida a las 08.00 horas, si bien no se han detallado las vías que utilizarán para acceder al Estadio José Zorrilla.

Las organizaciones profesionales agrarias de Valladolid se suman en unidad de acción a las previstas a nivel nacional como mecanismo de protesta contra el acuerdo UE-Mercosur.