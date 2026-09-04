La tradicional Exposición Ferroviaria de Asvafer abre mañana sus puertas en Valladolid con motivo de las fiestas

Cartel de la XXXIV Exposición Ferroviaria de Asvafer con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid. - ASVAFER

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tradicional Exposición Ferroviaria de la Asociación Vallisoletana de Amigos del Ferrocarril (Asvafer) se inaugurará este sábado, 5 de septiembre, en la que supone ya su 34 edición en el habitual espacio de la antigua estación de Ariza --estación de La Esperanza-- con motivo de la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo.

A la inauguración de la misma, que se producirá a las 11.00 horas aunque abrirá sus puertas al público a las 17.30 horas, tienen previsto asistir el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, y el concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, José Ignacio Zarandona, según la Asociación, que ha recordado que además se aprovechará la ocasión para entregar los premios 'Arco de Ladrillo' que otorga cada año tras su creación en 2019 para reconocer a personas, entidades o instituciones que defiendan o fomenten el ferrocarril.

La muestra, que estará abierta hasta el 13 de septiembre con horario de 17.30 a 21.00 horas, "es una actividad pensada para visitantes de cualquier edad, sumergiéndolos en un viaje al mundo del ferrocarril de todas las épocas, por ello es muy recomendable para pasar una buena tarde en familia", han informado a Europa Press fuentes de la Asociación.

La principal novedad de este año es la puesta a punto de la decoración de algunas de las maquetas, con nuevos ambientes y multitud de pequeños detalles como una ciudad con su catedral, una feria con muchas atracciones en movimiento o un lago con pescadores y bañistas, entre otros detalles que se pueden descubrir durante la visita.

La exposición tiene gran diversidad de contenidos, entre ellos múltiples maquetas de diversas escalas con multitud de trenes circulando por ellos.

Una de ellas es una "espectacular" maqueta digital de más de 12 metros de largo que reproduce la zona ferroviaria de Valladolid y representa, entre otras cosas, la estación de Campo Grande o del Norte, con su marquesina, el depósito de locomotoras o la Estación de la Esperanza, sede de la exposición.

También habrá una gran maqueta del conocido como 'Tren Burra', en que se representa este patrimonio ferroviario ya desaparecido, un ferrocarril que unía Medina de Rioseco con Valladolid mediante vías que pasaban por importantes calles como el Paseo Zorrilla.

OTROS CONTENIDOS

Por otro lado, la exposición cuenta con un parque de modelismo tripulado con un circuito con un ancho de vía de 184 milímetros por donde circula un pequeño tren, así como un simulador de conducción de una locomotora de la serie 252 de Renfe con una simulación muy realista con sonidos, trenes que se cruzan y saludan con su silbato al pasar, etcétera.

Además, se puede visitar el museo ferroviario con la reconstrucción del despacho de un jefe de estación y, además, todo tipo de objetos ferroviarios (señales, herramientas, etcétera).

En la exposición se puede conocer también la Furgoneta del Correo, totalmente restaurada. Este vehículo con matrícula VA-839 se empleaba para comunicar la Estación de Ferrocarril de Medina del Campo con el centro urbano y el Balneario Palacio de Salinas, que está a unos 5 kilómetros de la población, además de servir para transportar el correo. Se empleó para estos propósitos entre los años 20 y 50 del siglo XX.

RECONOCIMIENTO Y PREMIOS 'ARCO LADRILLO'

Este año, además de la entrega de sus premios, la Asociación entregará una placa y nombrará socio de honor de Asvafer a José Carlos Pérez, responsable de las operaciones logísticas en la Estación de la Esperanza hasta su cierre en mayo de 2025, por su ayuda a la hora de organizar la exposición ferroviaria.

Por otro lado, aunque en el mismo acto, se entregarán los Premios 'Arco Ladrillo' que reconocen a personas, entidades o instituciones que defiendan o fomenten el ferrocarril.

El premio de carácter individual se ha concedido a José Antonio Espino Fouce, a título póstumo, que recogerá su familia, con el fin de agradecer su contribución para aumentar los fondos con los que cuenta la Asociación.

Por otro lado, el premio Arco de Ladrillo 2026, versión colectiva, se ha otorgado a la Dirección Servicios Logísticos Norte de Adif por su apoyo histórico a la asociación en la estación de La Esperanza.

ENTRADAS

Para visitar la exposición se solicitará un donativo de 3,50 euros para los niños que midan menos de 1,30 metros, un precio que incluye un viaje en el tren de modelismo tripulado. El coste del resto de viajes, tanto para niños como para adultos, será de 1 euro. También se solicitará un donativo adicional de 2 euros para conducir en el simulador de conducción de locomotora, aunque con la entrada de la exposición se incluye la visita al mismo.

La Asociación de Amigos del Ferrocarril ha recordado que la finalidad de estos donativos es mantener y mejorar la exposición en ediciones sucesivas.

La organización ha recordado que la entrada a la exposición con vehículos deberá efectuarse por la calle Lecce o desde el polígono Argales por la calle de la Azucarera y también es posible el acceso a través de la pasarela peatonal que parte de la plaza del Crepúsculo.