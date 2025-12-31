La tradicional ofrenda floral a Miguel de Unamuno rinde homenaje a su faceta de rector de la Universidad de Salamanca

SALAMANCA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La tradicional ofrenda floral a Miguel de Unamuno que tiene lugar cada 31 de diciembre en Salamanca ha rendido este año homenaje a su faceta como rector de la Universidad de Salamanca (USAL), motivo por el quela vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la institución académica, María Rosario Arévalo, ha sido la encargada de realizar la ofrenda en el 89º aniversario de su fallecimiento.

Acompañada por el alcalde, Carlos García Carbayo, la representante de la USAL ha depositado la ofrenda a los pies de la estatua de Unamuno, obra de Pablo Serrano, situada junto a la casa en la que vivió y murió el célebre personaje en la calle Bordadores.

El tradicional acto, organizado por la Asociación de Amigos de Unamuno por undécimo año consecutivo, ha estado precedido por una recepción en el Ayuntamiento de Salamanca, con presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Como es habitual, en el marco del acto ha tenido lugar una dramatización de uno de los pasajes de la vida de Miguel de Unamuno. Este año ha llevado por título 'Diálogo con el maestro', con guión dramatizado de Francisco Blanco Prieto y representado por el periodista Francisco Gómez Bueno (que además ejerció de presentador) y por el actor Jesús Sanabria Cauce.

También ha intervenido previamente el catedrático de la USAL Román Álvarez, mientras que la Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Mario Vercher, ha puesto la nota musical al evento. En concreto, antes de su comienzo ha interpretado piezas del folclore salmantino como 'Apañando aceitunas', 'En casa del tío Vicente', 'La Clara', 'Las esquilitas', 'A la Virgen de la Ermita', 'La bejarana' y 'Riberana (El burro de Villarino)'. Durante el transcurso del acto han tocado 'Salamanca la blanca' de J. Maestre, en la ofrenda ha sonado el himno de España y, para finalizar, la 'Cabalgata real' de Garrigós.

A la conclusión del acto se ha repartido entre los presentes una tarjeta conmemorativa del homenaje con la imagen de la escultura de Pablo Serrano en el anverso y el retrato de Unamuno como rector pintado por Vidal González Arenal en 1924 en el reverso. Junto a este último se incluye un extracto del discurso pronunciado por don Miguel en la inauguración del curso académico 1934-35 en la Universidad de Salamanca con motivo de su jubilación el 29 de septiembre de 1934.