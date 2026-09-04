El tradicional Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo vuelve a 15 confiterías de Valladolid hasta el 13 de septiembre

El tradicional Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo vuelve a las confiterías de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sabor de la Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo vuelve un año más a 15 confiterías de Valladolid de la mano de uno de los dulces más vinculados a la celebración: el Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez Cuadrillero, y el presidente de la Asociación de Confiteros de Valladolid, Rafael Mesonero Martín, han puesto en valor esta tradición repostera vallisoletana al acercar a los medios la elaboración artesanal del postre en uno de los obradores de la ciudad y recordar la historia y el significado de este dulce, que desde hace más de 25 años forma parte de las fiestas en honor a la patrona de la ciudad.

El denominado 'Auténtico Postre de Ntra. Sra. de San Lorenzo' ya está disponible y podrá adquirirse hasta el 13 de septiembre en las 15 confiterías asociadas a la Asociación de Confiteros de Valladolid que participan este año en la iniciativa.

Creado en el año 2000 con motivo de la Feria y Fiestas de Valladolid, el postre nació fruto del trabajo conjunto de varios obradores de la Asociación de Confiteros con el objetivo de crear un dulce que rindiera homenaje a la patrona de la ciudad.

Desde entonces, se ha convertido en una tradición gastronómica que regresa cada mes de septiembre a las confiterías vallisoletanas.

Bajo el distintivo 'El auténtico postre de Ntra. Sra. de San Lorenzo', la Asociación de Confiteros de Valladolid garantiza la elaboración de acuerdo con la receta registrada, así como la autenticidad del producto.

IDENTIDAD VALLISOLETANA

El Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo combina diferentes texturas y sabores en una elaboración completamente artesanal y está compuesto por una crujiente base de hojaldre, una suave crema de naranja y un esponjoso bizcocho de chocolate, combinación que se completa con su característica decoración de azúcar glas y una rodaja de naranja confitada.

Como elemento distintivo y garantía de autenticidad, el postre incorpora además la chocolatina original de chocolate blanco con la imagen de Nuestra Señora de San Lorenzo, que forma parte de la identidad y presentación del dulce.

Su elaboración artesanal permite, además, mostrar el trabajo que diariamente realizan los profesionales de la confitería vallisoletana y reivindicar el valor de los productos elaborados en los obradores de la ciudad.

Un dulce con más de 25 años de historia El Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo cumplió en 2025 sus primeros 25 años de historia, una trayectoria que ha permitido que este dulce se consolide como uno de los productos gastronómicos más representativos de las fiestas de Valladolid.

Precisamente con motivo de este aniversario, el pasado año el postre adquirió una dimensión internacional al protagonizar un Récord Mundial Oficial Guinness.

La Asociación de Confiteros de Valladolid, junto con la Coordinadora de Peñas, consiguió entonces el récord de la línea de tartas más larga del mundo, con una elaboración continua de más de 360 metros de tarta y más de 4.500 porciones del Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo.

La consecución del récord, certificada ante notario, supuso un reconocimiento a la tradición confitera de Valladolid y a la capacidad de colaboración entre el sector, las peñas y las instituciones de la ciudad.

Presente en el pregón de las ferias y fiestas El Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo volverá a tener también presencia en los actos oficiales de las fiestas.

Como parte de la apuesta por poner en valor la gastronomía y las tradiciones locales, el dulce estará presente en la degustación que ofrecerá el Ayuntamiento de Valladolid a los invitados al Pregón de la Feria y Fiestas de la patrona.

El presidente de la Asociación de Confiteros de Valladolid, Rafael Mesonero Martín, ha agradecido al Ayuntamiento de Valladolid "el apoyo y la sensibilidad que viene mostrando hacia el sector de la confitería y hacia la promoción de nuestros productos tradicionales".

Mesonero ha destacado especialmente la colaboración municipal en iniciativas como el Pastel de los Goya, Postre Seminci, Dulce Libro, Dulce Penitente y Corona de San Pedro, así como el respaldo a la promoción del dulce oficial de las Ferias y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo.

"Este postre nació hace más de 25 años para homenajear a nuestra patrona y hoy forma parte de la historia de nuestras fiestas. Cada septiembre vuelve a los escaparates de nuestras confiterías y nos permite reivindicar el valor de la elaboración artesanal y de nuestros profesionales", ha señalado Mesonero.

También ha recordado que el récord mundial conseguido el pasado año demostró, además, que una tradición local puede convertirse en un "auténtico elemento de orgullo y promoción de Valladolid".

El Postre de Nuestra Señora de San Lorenzo podrá adquirirse en El Bombón, Confitería Ricardo Blanco, Confitería Chus, Confitería Manjarrés, Confitería Menta y Chocolate, Confitería Vitín, El Horno de Guiller, Labarga, Confitería Rodri, Hermanos Marbán, Confitería La Rosca, Pastelerías Bravo Página, L'Atelier Sin Gluten, Pastelería La Francesa y Belaria.

La Asociación de Confiteros de Valladolid difundirá a través de sus redes sociales, @confiterosvalladolid, información sobre los establecimientos participantes y los puntos de venta, además de un vídeo especial dedicado al postre.