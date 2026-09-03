TRAGSA amplía los plazos de dos contratos de las obras contra las inundaciones de Santa María de Huerta (Soria)

SORIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Contratación del Sector Público ha publicado dos modificaciones de ampliación de dos contratos correspondientes a las obras de reducción del riesgo de inundación en el núcleo urbano de Santa María de Huerta (Soria), que financia el Gobierno de España.

Ambas actuaciones forman parte del proyecto que financia el Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y de los fondos NextGenerationEU. La inversión total prevista para esta intervención asciende a 1.558.805 euros, según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Las modificaciones afectan al suministro de piedra de escollera y a los trabajos de colocación de la escollera y acompañamiento de hormigón en el trasdós. En ambos casos, la empresa pública TRAGSA amplía el plazo contractual en tres meses, pero las modificaciones no suponen ningún incremento del precio adjudicado.

SUMINISTRO DE PIEDRA DE ESCOLLERA

El primero de los contratos corresponde al suministro de piedra de escollera descargada a pie de obra. TRAGSA adjudicó estos trabajos a Hormisoria, S.L., empresa con sede en Soria, por 216.590 euros. La segunda modificación del contrato, fechada el 31 de agosto, amplía el plazo en tres meses y establece un plazo total de diez meses, sin variar el importe de adjudicación.

La segunda modificación afecta al contrato de colocación de la escollera y al acompañamiento de hormigón en el trasdós, adjudicado por TRAGSA a Excavaciones Sanz y Villalba SLL por 145.036 euros.

La modificación, fechada el 28 de agosto, tampoco altera el importe y añade tres meses al plazo, que queda establecido en un total de 264 días. De este modo, los dos contratos afectados por las modificaciones suman 361.626 euros y avanzan dentro de una actuación de mayor alcance que tiene como objetivo reforzar la protección de Santa María de Huerta frente a episodios de avenida e inundación.

INVERSIÓN COMO PROTECCIÓN

El proyecto tiene su origen en los graves episodios de inundación sufridos por Santa María de Huerta, especialmente en 2018, cuando las intensas precipitaciones provocaron el desbordamiento del barranco del Tejar, afluente del Jalón, y ocasionaron importantes daños en el núcleo urbano y en el monasterio cisterciense.

La actuación prevé, entre otras medidas, la eliminación del actual encauzamiento que discurre bajo varias edificaciones y una nueva ordenación que permita una circulación más segura del agua durante los episodios de avenida.

El objetivo es mejorar la seguridad de las personas y los bienes, reducir el riesgo de inundación y recuperar el comportamiento natural del sistema fluvial.

El conjunto de estas obras cuenta con 1.558.805 euros de financiación del Gobierno de España a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos fondos han sido transferidos a la Junta de Castilla y León que es la que ejecuta las obras que han sido encargadas a TRAGSA.