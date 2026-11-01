El transporte urbano de Segovia mantendrá servicios mínimos durante la huelga de los días 3, 4 y 6 de noviembre

SEGOVIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia ha establecido servicios mínimos que se prestarán durante las tres jornadas de huelga de esta semana, los días 3, 4 y 3 de noviembre, convocada por las organizaciones sindicales CCOO, UGT y SLT en el sector del transporte urbano de viajeros por carretera de la provincia.

Esta huelga se desarrollan en el marco de las movilizaciones previstas entre el 27 de octubre y el 27 de noviembre ante la falta de acuerdo en la negociación del nuevo convenio colectivo.

En este contexto, el Ayuntamiento de la ciudad ha puesto en marcha servicios mínimos con el objetivo de compatibilizar el derecho de los trabajadores a la huelga con el mantenimiento de un servicio esencial para la ciudadanía.

Durante la primera semana de noviembre, los paros tendrán lugar el martes 3, el miércoles 4 y el viernes 6, con diferentes afecciones en las líneas y los horarios del transporte urbano en función de cada jornada.

En concreto, el martes 3 de noviembre, los paros se desarrollarán de 6.00 a 9.30 horas y de 13.00 a 16.00 horas. Durante estas franjas horarias, las líneas 2, 7, 8, 9, 11 y 12 no se verán afectadas.

Por su parte, la línea 1 tendrá una frecuencia de paso de 30 minutos, mientras que los autobuses de la línea 4 circularán cada 15 o 30 minutos, en función de la expedición; la línea 5 tendrá una frecuencia de 45 minutos y la línea 6, de 40 minutos, y las líneas 3 y 10 podrían no prestar servicio.

El miércoles 4 de noviembre, los paros se llevarán a cabo de 8.00 a 11.30 horas y de 13.00 a 16.00 horas. Al igual que el día anterior, las líneas 2, 7, 8, 9, 11 y 12 mantendrán su servicio sin verse afectadas por la huelga.

Durante los periodos de paro, la línea 1 circulará cada 30 minutos, mientras que la frecuencia de la línea 4 oscilará entre los 15 y los 30 minutos. Asimismo, en la línea 5, los autobuses pasarán cada 45 minutos y en la línea 6, cada 40 minutos, y en las líneas 3 y 10 podrían no prestar servicio.

Además, el viernes 6 de noviembre, los paros se desarrollarán de 13.00 a 16.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. En esta jornada, las líneas 2, 7, 8, 9 y 11 no se verán afectadas.

Las líneas 1 y 3 tendrán una frecuencia de paso de 30 minutos, mientras que los autobuses de las líneas 4 y 5 circularán cada 15 o 30 minutos. La línea 6 tendrá una frecuencia de 40 minutos y la línea 12 contará con un único vehículo, por lo que algunas expediciones no se realizarán, y la línea 10, por su parte, no prestará servicio durante las franjas horarias afectadas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento recomienda a los usuarios del transporte urbano que tengan en cuenta las fechas y los horarios de los paros a la hora de planificar sus desplazamientos, especialmente en aquellos trayectos relacionados con el trabajo, las citas médicas y los centros educativos.

Los servicios mínimos varían en función de la jornada, por lo que aconseja consultar la información correspondiente a cada día para conocer las líneas que mantendrán su funcionamiento, aquellas que circularán con frecuencias reducidas y las que podrían dejar de prestar servicio durante los periodos afectados por la huelga.

El Ayuntamiento considera que el establecimiento de estos servicios mínimos es fundamental para garantizar, en la medida de lo posible, el acceso de la ciudadanía al transporte público durante las jornadas de paro.

Asimismo, pide disculpas por las molestias que esta situación, ajena a su voluntad, pueda ocasionar a los usuarios y asegura que tratará de minimizar sus efectos en la movilidad de la ciudad.