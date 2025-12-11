Transportes adjudica por 2,7 millones la redacción del proyecto de autovía y carretera '2+1' entre Boecillo y Olmedo

Plano de la actuación en la N-601 entre Boecillo y Olmedo. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 2,7 millones de euros (IVA incluido) la redacción del proyecto de trazado y de construcción que contempla el desdoblamiento de la N-601 entre los términos municipales de Boecillo y Mojados (Valladolid) y el diseño de una 'carretera 2+1' entre ése último municipio y Olmedo, así como la creación de variantes en Olmedo y Mojados.

El presupuesto estimado para la ejecución de las obras asciende a 101,7 millones de euros (IVA incluido), según han detallado fuentes del Ministerio de Transportes en un comunicado recogido por Europa Press.

Con esta actuación se reforzará la seguridad vial y las condiciones de circulación en la carretera, mediante el diseño de una carretera '2+1' --vía rápida con carriles de adelantamiento alternativos-- y la eliminación de las travesías de Olmedo y Mojados mediante tramos en variante.

Asimismo, entre el final de la autovía existente en el término municipal de Boecillo (kilómetro 175,6) y el desvío de la carretera de La Pedraja de Portillo, en Mojados (kilómetro 170,5), se dará continuidad al trazado de autovía.

La intensidad de tráfico de la carretera actual, con un alto porcentaje de vehículos pesados, y con un reducido número de tramos de adelantamiento, hace que se genere un problema de seguridad vial.

Asimismo, las travesías de Olmedo y Mojados suportan tráficos elevados que producen un efecto barrera en los núcleos de población, con afecciones por ruidos, contaminación atmosférica y usuarios vulnerables. Las actuaciones incluyen:

En cuanto al acondicionamiento de carretera convencional a carretera '2+1' entre la variante de Olmedo y la variante de Mojados, se explica que este tipo de vía se caracteriza por la disposición de un carril adicional de adelantamiento para posibilitar dicha maniobra de forma alternativa y regulada entre ambos sentidos de circulación.

Con ello se consigue una "drástica reducción de la accidentalidad", según el Ministerio, y se incrementa el nivel de servicio de la carretera.

Se diseñará una autovía de dos calzadas con dos carriles entre la variante de Mojados y el sur de Boecillo, hasta entroncar con la actual autovía.

Además, se crearán las variantes para evitar las travesías por Mojados y Olmedo y se reordenarán los accesos e intersecciones existentes.

El objetivo del contrato es definir, "con el grado de detalle exigible a un proyecto de trazado y a un proyecto de construcción, las actuaciones necesarias para los trabajos mencionados, incluyendo la elaboración de un estudio de impacto ambiental para la realización de la evaluación de impacto ambiental".

El proyecto de trazado y el estudio de impacto ambiental serán sometidos al trámite de información pública previsto en la legislación de carreteras y de evaluación ambiental; también se incluirá la información necesaria para la realización de las expropiaciones y ocupaciones temporales.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha subrayado que está comprometido con la mejora de las carreteras en Valladolid y ha recordado la licitación por 16,5 millones de euros para conservar 203 kilómetros de carreteras en Valladolid, incluidos 74 kilómetros de autovías, o para la compra de 48.000 toneladas de balasto y 30 aparatos de vía para la transformación de la estación de Valladolid-Campo Grande.