Transportes adjudica por 2,8 millones en Burgos el nuevo tramo de la autovía A-12 entre Villamayor del Río y Villafranca

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 2,8 millones de euros (IVA incluido) un contrato para actualizar el proyecto del nuevo tramo de 16,6 km de la autovía A-12, entre Villamayor del Río y Villafranca Montes de Oca, que discurre en su totalidad por la provincia de Burgos en dirección este-oeste.

A lo largo del recorrido, el proyecto contempla el diseño de cuatro enlaces (Villamayor del Río, Belorado, Tosantos y Villafranca Montes de Oca); y 23 estructuras (ocho pasos superiores, diez inferiores y cinco viaductos).

La A-12, también denominada 'Autovía del Camino de Santiago', conforma un eje de alta capacidad entre Logroño y Burgos, que tendrá continuidad desde Burgos hacia León a través de la autovía autonómica A-231 y desde Logroño hacia Pamplona a través de la autovía foral Navarra A-12.

Desde el Ministerio se trabaja para el desarrollo de esta vía de forma que, este verano, se ha aprobado el proyecto de trazado del tramo entre Ibeas de Juarros y Burgos, que cuenta con un presupuesto en obras de otros 126 millones de euros (IVA incluido).

Además de estos avances en aumentar la Red de Carreteras del Estado en la provincia de Burgos, Transportes también trabaja en la conservación de carreteras como la N-232, la N-629, la N-232A y N-629A, para cuyo mantenimiento se ha autorizado en Consejo de Ministros recientemente un contrato por valor de 15,5 millones de euros.