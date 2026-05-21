Transportes adjudica la redacción del proyecto de modernización de la línea Logroño-Miranda (Burgos) por 4,5 millones

BURGOS, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, avanza en la renovación de la línea de ferrocarril convencional que une Miranda de Ebro (Burgos) y Logroño (70,6 kilómetros) al contratar, por 4,5 millones, la redacción del proyecto para modernizar su vía y reforzar sus infraestructuras.

La redacción del proyecto es el paso previo a la licitación de las obras, que reforzarán la capacidad y fiabilidad de la línea para acoger circulaciones de viajeros y de mercancías, según ha detallado el Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Unos trabajos que, además de reforzar la conexión ferroviaria con La Rioja, impulsan el enlace de los corredores Atlántico y Mediterráneo, un eje estratégico para la transversalidad de la red.

De esta forma, Adif ultima el proceso previo necesario para modernizar la vía de la línea mientras paralelamente trabaja en la mejora de su electrificación, contratada por un importe de 21,3 millones de euros, y en la redacción del proyecto para también renovar el tramo Logroño-Castejón de 70,6 kilómetros.

En cuanto a la vía entre Miranda de Ebro y Logroño, la redacción del proyecto, además de definir y concretar los trabajos de mejora, analizará el actual trazado para el ajuste de algunos puntos.

También determinará el refuerzo de los túneles, viaductos, puentes, trincheras y terraplenes, que sean precisos; mejorará el sistema de drenaje y adecuará los gálibos para que la línea permita la futura circulación de los servicios de autopista ferroviaria de transporte de mercancías.

RENOVACIÓN DE LA RED CONVENCIONAL

Adif ultima esta actuación entre Burgos y La Rioja mientras ya trabaja en la modernización de la conexión entre Logroño y Navarra con varias actuaciones en marcha.

Así, avanza en la renovación de vía en los tramos Cortes de Navarra-Castejón de Ebro, Castejón de Ebro-Tafalla y Castejón de Ebro-Fuenmayor, que suman 155 kilómetros, y también impulsa la construcción de la Variante de Rincón de Soto de 9,3 kilómetros, además de trabajar en el mencionado proyecto para renovar el trazado Castejón-Logroño de 70,6 kilómetros.

De esta forma, se amplía la capacidad y operatividad de esta línea convencional que, además de mejorar la conexión con La Rioja y la transversalidad de la red, será la que conectará con el trazado de la nueva Línea de Alta Velocidad de Navarra que actualmente se construye para, una vez finalice, adelantar su puesta en servicio en tanto concluye el resto del corredor gracias a un enlace en Castejón, del que también se redacta el proyecto.

Estas actuaciones contribuyen a la consecución de los ODS número 9 (fomento de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad), el 7 (sostenibilidad) y el 8 (crecimiento económico y fomento del empleo).