Transportes aprueba el proyecto para mejorar la A-62 entre Simancas y Tordesillas (Valladolid) por 116 millones de euros

VALLADOLID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado de forma provisional el proyecto de construcción para mejorar la capacidad, la funcionalidad y la seguridad del tramo de la autovía A-62, entre los municipios vallisoletanos de Simancas y Tordesillas, con un presupuesto estimado de 116,1 millones de euros, IVA incluido.

La actuación, que abarca desde el kilómetro 140,5 al 151 de la Autovía de Castilla, contempla el ensanche de la plataforma para disponer de tres carriles básicos por sentido, la reordenación de accesos y la remodelación de los cuatro enlaces existentes: Velliza-Villamarciel, San Miguel del Pino, El Montico y el de conexión con la A-6 en Tordesillas, que incluirá un nuevo diseño para el ramal sentido Madrid.

En este marco, el proyecto recoge la ejecución de un viaducto, cuatro pasos superiores --entre ellos uno de uso agropecuario-- un paso inferior para fauna sobre el arroyo de la Reguera, tres estructuras de ramales en el enlace A-62/A-6 y dos muros de contención de tierras, según un comunicado del Ministerio de Transportes recogido por Europa Press.

Se trata de una aprobación provisional que será sometida a información pública en las próximas semanas, tras la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que se tramitará conforme a lo establecido en la Ley de Expropiación Forzosa.

La A-62, que forma parte de la Red Transeuropea de Transporte, es un corredor "estratégico" para la accesibilidad al territorio nacional y concentra "importantes flujos de viajeros y mercancías, integrándose en los principales itinerarios europeos de tráfico internacional".