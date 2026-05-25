Transportes avanza en la construcción de la plataforma de la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria

Actuaciones a realizar. - MINISTERIO

BURGOS 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la construcción de la Línea de Alta Velocidad Madrid-País Vasco-Frontera Francesa con el inicio del procedimiento expropiatorio de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto en el tramo Burgos-Vitoria, subtramo Variante Ferroviaria de Burgos-Valle de las Navas.

Este subtramo, situado más al sur de la nueva LAV Burgos-Vitoria, tiene una longitud de 16,695 kilómetros y discurre íntegramente por la provincia de Burgos, partiendo de la Variante Ferroviaria de Burgos a la altura de las localidades de Villafría y Cótar, en paralelo a la línea convencional en sus tres primeros kilómetros hasta Rubena, para girar después hacia el noreste hasta el término de Valle de las Navas.

La línea está diseñada para tráfico exclusivo de viajeros a una velocidad máxima de 350 kilómetros hora (km/h) en doble vía de ancho estándar, con alimentación a 25 KV en corriente alterna.

El proyecto contempla, entre otras actuaciones, seis viaductos, entre los que destacan el viaducto sobre el río Vena de 643 metros y el viaducto sobre el arroyo del Valle de 444 metros, que permitirán adaptar el trazado a la orografía de la zona e integrarse en el entorno.

Además, habrá un falso túnel diseñado para mejorar la permeabilidad transversal de la fauna, con reposición de carreteras, caminos y servicios afectados. Contará, también, con un puesto de banalización de 1.265 metros de longitud, situado entre los kilómetros 116,779 y 118,681, que permite mejorar la capacidad y la gestión del tráfico ferroviario en el subtramo.

Por otra parte, habrá reposición de los servicios afectados por las obras, incluyendo líneas eléctricas aéreas y soterradas, tuberías de abastecimiento y saneamiento, y conducciones de gas, así como la reposición de los accesos a fincas y de las vías pecuarias interceptadas.

Por último, se realizará una compensación ambiental de los Hábitats de Interés Comunitario y Zonas de Forestación afectados, con restauración vegetal, plantación de arbolado y medidas de integración paisajística en la nueva plataforma.