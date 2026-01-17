Transportes despliega 633 quitanieves y 116.425 toneladas de fundentes para afrontar las nevadas en CyL y Aragón

Nieve en carretera de Segovia - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha desplegado un total de 633 quitanieves y 116.425 toneladas de fundentes para afrontar las nevadas en Castilla y León y Aragón ante el aviso de nivel naranja por nevadas emitido este sábado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Además de realizar un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución al circular por carretera, se recomienda consultar la información a través de canales oficiales.

El Plan de Vialidad Invernal del Ministerio busca mantener las carreteras de la Red de Carreteras del Estado, en época invernal, cuando se ven afectadas por problemas de nieve o hielo, en las mejores condiciones posibles de confortabilidad y seguridad.