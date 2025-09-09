Transportes inicia la rehabilitación de la N-610 entre Villafrades de Campos y Valdunquillo (Valladolid)

VALLADOLID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado las obras de rehabilitación para el mantenimiento preventivo del firme de la carretera N-610 en varios tramos entre las localidades de Villafrades de Campos y Valdunquillo, en la provincia de Valladolid.

Esta actuación cuenta con un presupuesto de 1,37 millones de euros (IVA incluido), en el marco de un contrato destinado a estas labores por 18,85 millones para conservar diversas carreteras en las provincias de León, Palencia y Valladolid.

Los trabajos se realizarán en horario y días laborables y consisten en el fresado y posterior reposición de la capa superficial con mezcla bituminosa en caliente, repintado de marcas viales y reposición de balizamiento afectando por tramos desde el kilómetro 36,200 hasta el 71,840 de la N-610, señala el Ministerio a través de un comunicado.

"Por todo ello, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán cortes de carril ordenados mediante señalistas con paso alternativo de vehículos durante el tiempo que duren las obras, que se estima en aproximadamente un mes", señalan desde el departamento que dirige Óscar Puente.

Las intersecciones existentes en los tramos de actuación no se verán afectadas por las obras dado que se mantendrán operarios en dichas intersecciones para regular el tráfico de la zona cuando sea necesario.

No obstante, durante las puntas de tráfico al comienzo y final de la jornada laboral, se pueden producir retenciones de vehículos en los tramos afectados, por lo que se recuerda a los usuarios que extremen las precauciones y sigan los consejos de la Dirección General de Tráfico y la Policía Local en las inmediaciones de las obras, ha añadido.

Asimismo, la continuidad de los itinerarios peatonales no se verá afectada