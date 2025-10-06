Transportes inicia la rehabilitación del firme en los enlaces de la A-1 en Burgos, Villagonzalo Pedernales y Sarracín

Mapa de los puntos de la A-1 donde se realizarán las obras de mejora del firme. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BURGOS 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha iniciado las obras de rehabilitación superficial del firme en los enlaces y vías de servicio de la autovía A-1 que se distribuyen a lo largo de su trazado entre los puntos kilométricos 101 y 247, en el entorno de la ciudad de Burgos.

Estos trabajos se enmarcan en el contrato de Concesión de Obras Públicas para la Conservación y Explotación de la autovía A-1 en el tramo comprendido entre Santo Tomé del Puerto (Segovia) y Burgos.

A partir de este lunes, 6 de octubre, se producirán cortes parciales en enlaces y vías de servicio, algunos en horario nocturno para minimizar las afectaciones a los usuarios y a las instalaciones comerciales colindantes.

Las afectaciones al tráfico durarán previsiblemente hasta mediados del mes de noviembre del 2025, en función de la evolución de las condiciones climatológicas. Para garantizar la seguridad y fluidez del tráfico durante dichas afectaciones, se dispondrá de la correspondiente señalización, balizamiento y defensa de las obras.