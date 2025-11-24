Transportes licita por 14,3 millones la rehabilitación de 14 kilómetros de la autovía A-66 en la provincia de Salamanca

Plano de los tramos donde se actuará an la autovía Ruta de la Plata en la provincia de Salamanca. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

SALAMANCA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 14,3 millones de euros (IVA incluido) las obras para la rehabilitación estructural del firme en 14 kilómetros de la autovía A-66, 'Ruta de la Plata' a su paso por la provincia de Salamanca.

En concreto, se actuará entre la localidad salmantina de Sorihuela y el límite provincial con Cáceres en dos tramos. Del punto kilométrico 401,5 (Sorihuela) al 413,2 (Béjar); y del 422,7 al 425,02, a su paso por Puerto de Béjar.

El anuncio correspondiente sobre esta licitación será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Mediante esta actuación se mejorará el firme de esta autovía y, con ello, la seguridad vial y las condiciones de circulación.

En los carriles exteriores (carril derecho) del tronco de la autovía se llevará a cabo una rehabilitación estructural del firme, consistente en el fresado de 17 centímetros de la capa bituminosa hasta llegar a la capa de suelo cemento sobre la que apoyan, que será tratada para mejorar su consistencia.

Posteriormente, se rellenará el espesor fresado con dos nuevas capas de mezcla bituminosa.

En los carriles centrales (cuando existen) o interior (carril izquierdo) se realizará una actuación preventiva, consistente en el fresado y posterior reposición de 6 centímetros de capa bituminosa.

Esta actuación preventiva incluirá además de la calzada una anchura adicional de 0,5 metros, tanto en el arcén exterior como en el interior.

Rehabilitación superficial del firme, con el extendido de una nueva capa de rodadura de 3 centímetros de espesor en toda la calzada y arcenes del tronco de la autovía y que se eleva sobre la rasante actual.

Sobre las estructuras de hormigón con juntas se procederá al fresado del actual paquete de firme, impermeabilización del tablero con lámina asfáltica y posterior reposición del paquete de firme con 8 centímetros de mezclas bituminosas en dos capas. Además, se sustituirán las juntas de dilatación de las estructuras.

En el caso de los ramales de los enlaces, las actuaciones que se llevarán a cabo distinguirán entre los enlaces situados en el tramo 1 (kilómetro 401,5 al 413,2), en los que se extenderá una nueva capa de rodadura de 4 centímetros sobre el paquete actual del firme.

Los enlaces situados en el tramo 2 (del kilómetro 422,7 al 425,02), en los que se fresará un espesor de 6 centímetros en ancho completo (calzada más arcenes) y se repondrán con hormigón bituminoso.

Sobre esa capa se extenderá una capa de rodadura de 4 centímetros. De forma complementaria, se llevarán a cabo una serie de actuaciones para mejorar el drenaje en aquellas zonas, principalmente en desmonte, que así lo aconsejan y que consistirán fundamentalmente en la ampliación de cunetas existentes y construcción de otras nuevas revestidas, así como la ejecución de drenes del firme.