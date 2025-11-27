Transportes licita por 16,5 millones un contrato de conservación para 203 kilómetros de carreteras de Valladolid

Labores de reparación de una señal. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 16,5 millones de euros (IVA incluido) un contrato para la conservación y explotación de 203 kilómetros de carreteras del Estado en la provincia de Valladolid.

La duración del contrato es de tres años, con posibilidad de prórroga de dos más y otra adicional por un máximo de nueve meses, y el anuncio correspondiente será publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.

El contrato incluye requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

Asimismo, recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Los trabajos se destinan al mantenimiento y conservación de 203,009 kilómetros de carreteras del sector número 01 de Valladolid, incluyendo 74,753 kilómetros de autovía.

Entre las carreteras y vías de servicio incluidas está la A-11, en varios tramos a lo largo de unos 67 kilómetros, entre Tudela de Duero (km 344) y Valladolid capital (km 358); y entre Tordesillas (km 394) y el límite provincial con Zamora (km 412). Se incluyen también los tramos actualmente en construcción Quintanilla de Arriba-Olivares de Duero y Olivares de Duero-Tudela de Duero.

También son objeto del contrato la N-122, entre Nava de Roa (km 296) y Tudela de Duero (km 344) y entre Tordesillas (km 395) y el límite con Zamora (km 412) y la N-601 entre Puras (km 135) y Valladolid capital (km 186).

Junto a las carreteras mencionadas, se incluye la rehabilitación del firme de la vía de servicio en la margen izquierda de la N-601 entre los kilómetros 179,300 y 181,100, entre Boecillo y Laguna de Duero, al sur de la capital vallisoletana.