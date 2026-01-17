Transportes pone en servicio 9,5 km de vía ciclista en la VA-20 por 5,1 millones

Transportes pone en servicio 9,5 km de vía ciclista y nuevas zonas verdes en la ronda interior de Valladolid por 5,1 millones - MINISTERIO DE TRANSPORTES

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en servicio una parte de las obras de humanización de la carretera VA-20 -- ronda interior de Valladolid-- que se acometen entre los kilómetros 0 y 10,3 para adaptar esta vía de circunvalación a su entorno urbano por 5,1 millones.

Las obras abarcan el tramo comprendido entre la glorieta de enlace con la N-620a y la glorieta de inicio de la VA-30 y se han priorizado algunas de las principales actuaciones que contempla la reforma, ha detallado el Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

De este modo, ya están en servicio 9,5 kilómetros de vía ciclista bidireccional de 2,30 metros de anchura construida en la margen exterior de la Ronda.

Esta vía está totalmente segregada del tráfico rodado y de las aceras peatonales en la mayor parte de su longitud, y conecta con el resto de la infraestructura ciclista en servicio o proyectada por otras administraciones públicas.

Además, cuenta con semaforización en cruces de calzada e iluminación específica e independiente gracias a la instalación de nuevos báculos y luminarias LED.

También se ha ampliado y acondicionado zonas verdes, incluida la red de riego, y adecuado los elementos de señalización vertical existentes, que se han sustituido por señalización urbana tipo AIMPE y adaptando el tamaño de las señales a la nueva limitación de circulación de la vía.

Asimismo, se ha actuado sobre los pretiles metálicos anexos a la vía ciclista construida, así como instalado nuevas barandillas metálicas y adaptado en altura y repintado las existentes.

La puesta en servicio de estas actuaciones supone una mejora sustancial de la seguridad vial tanto de los peatones y usuarios vulnerables como de los usuarios de bicicleta, ya que podrán utilizar la nueva infraestructura ciclista totalmente segregada del tráfico peatonal.

La inversión realizada correspondiente a la parte de las obras que se ponen ahora en servicio asciende a 5,1 millones, de los 12,75 millones de euros (IVA incluido) del presupuesto total de la actuación que culminará en los próximos meses, financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Una vez finalizadas las obras, el tramo se cederá al Ayuntamiento de Valladolid de acuerdo con la Orden TMA/1160/2021, de 8 de octubre, por la que se establece el marco para la celebración de acuerdos de entrega a los Ayuntamientos de vías urbanas de la red estatal.

En las próximas semanas se llevarán a cabo los trabajos relativos al extendido de aglomerado que conforma la capa de rodadura fonoabsorbente de la calzada principal e intersecciones, a la señalización horizontal y al establecimiento de elementos de contención, seguridad y control del tráfico rodado.

También se terminarán los distintos tramos nuevos de aceras peatonales y reparación de los existentes que aseguran un recorrido completo a lo largo de la VA-20 de forma independiente al itinerario ciclista. Finalmente, se llevarán a cabo los trabajos de limpieza de las obras.