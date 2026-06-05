Transportes pone en servicio la nueva pasarela peatonal en la Ronda Sur de Salamanca en Carbajosa de la Sagrada

Pasarela peatonal instalada en el kilómetro 93,2 de la carretera SA-20 (Ronda Sur de Salamanca), en Carbajosa de la Sagrada. - MINITERIO DE TRANSPORTES

SALAMANCA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado y puesto en servicio este viernes las obras de construcción de una nueva pasarela peatonal en el kilómetro 93,2 de la carretera SA-20 (Ronda Sur de Salamanca), en el término municipal de Carbajosa de la Sagrada.

Esta actuación ha sido financiada con 499.454,14 euros (IVA incluido) con cargo a los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), han informado a Europa Press fuentes ministeriales.

El objetivo de estas obras ha sido mejorar la seguridad de los usuarios evitando el paso de peatones semaforizado existente en este punto de la carretera y dando continuidad a la acera que rodea la glorieta de intersección con una vía del polígono industrial situado en esta zona.

La construcción de nuevas instalaciones y aparcamientos en el polígono ha causado un incremento del tránsito de peatones entre ambas márgenes de la SA-20, así como de vehículos en la carretera que, en algunas ocasiones, se ven obligados a esperar en el interior de la glorieta, lo que dificulta la circulación y nivel de servicio y afectando a la seguridad vial.