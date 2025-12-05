Transportes reabre el enlace 156 de la A-6 de acceso a Medina del Campo (Valladolid) tras una inversión de 1,3 millones

Transportes reabre el enlace 156 de la A-6 de acceso a Medina del Campo en la que ha invertido más de 1,3 millones de euros - MITECO

VALLADOLID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha concluido las obras de reparación del paso superior situado sobre la A-6 en el kilómetro 156,303 y que constituye parte integrante del enlace que da acceso a Medina del Campo, en la provincia de Valladolid, una actuación que ha supuesto una inversión de 1.361.301 euros.

De esta forma, se pondrá nuevamente en servicio el enlace E-156 de la A-6 de acceso al municipio de Medina del Campo, ha explicado el Ministerio a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta actuación tiene por objeto la mejora de la funcionalidad de la estructura y su seguridad estructural, en el marco del compromiso del Ministerio con el mantenimiento de la red de carreteras en las mejores de condiciones.

Se han llevado a cabo los trabajos de saneo, limpieza y desmontajes de distintos elementos de la estructura; su regeneración estructural o reposición con nuevos elementos, así como su protección.

También se han desarrollado actuaciones relacionadas con la mejora del drenaje, los desagües y la impermeabilización de la estructura; así como, actuaciones en plataforma relacionadas con la renovación de los sistemas de contención de vehículos y los firmes.

Se trata de un puente de cuatro vanos, con tablero de tipo losa pretensada maciza de sección trapezoidal continua (anchura inferior de 6.20 metros y superior de 10.20 metros).

El canto en el centro de la losa es de 0.85 metros, en los extremos de los voladizos de 0.15 metros y en la sección de empotramiento de los vuelos, de 0.40 metros.

Por otro lado, el Ministerio trabaja en la mejora de las carreteras en la provincia de Valladolid y ha licitado por 16,5 millones de euros un contrato para conservar 203 kilómetros, que incluye 74 kilómetros de autovías, así como la aprobación provisional del proyecto de actuaciones para reducir el ruido de la autovía A-6 en la provincia de Valladolid.