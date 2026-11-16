Trasladada al hospital con mareos después del incendio en una vivienda de Mucientes (Valladolid)

Archivo - Sucesos.- Un herido en un accidente con seis vehículos implicados en la A-50 en Calvarrasa de Abajo (Salamanca)
Archivo - Sucesos.- Un herido en un accidente con seis vehículos implicados en la A-50 en Calvarrasa de Abajo (Salamanca) - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Castilla y León
Actualizado: lunes, 16 noviembre 2026 9:44
Seguir en

   VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de unos 25 años fue trasladada al hospital con mareos e indispueta tras el incendio de una vivienda en Mucientes (Valladolid), situada en la Calle Mayor.

   Los hechos se produjeron a última hora de ayer domingo, a las 22.34 horas. El 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Valladolid y a los Bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico.

   Los facultativos atendieron en el lugar a la mujer que fue trasladada finalmente al Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado