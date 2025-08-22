Trasladada a un hospital una mujer de 63 años herida tras volcar un coche en Quintanilla de la Mata (Burgos)

QUINTANILLA DE LA MATA (BURGOS), 22 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 63 años ha resultado herida y ha precisado traslado a un centro hospitalario tras volcar un turismo en la carretra N-Ia, en el término de Quintanilla de la Mata (Burgos), han informado a Europa Press fuentes del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 16.48 horas, cuando una llamada ha avisado al 1-1-2 del accidente de un turismo en el kilómetro 198 de la N-IA, en Quitanilla de la Mata (Burgos). Los alertantes explicaban que el coche ha quedado volcado de lado y su ocupante, una mujer que estaba consciente, pero no podía salir por sus medios.

El centro de emergencias 112 ha dado aviso del incidente a la Guardia Civil, a los bomberos de Burgos y de Aranda de Duero y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud de Lerma.

El personal sanitario ha atendido y trasladado a una mujer de 63 años en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Burgos.