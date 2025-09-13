Herida una mujer con quemaduras tras un incendio en una vivienda de Salamanca

SALAMANCA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido trasladada al hospital de Salamanca tras haber resultado herida con quemaduras en un incendio que se ha originado en una vivienda de la calle Imperial de la capital salmantina, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 22.18 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió varias llamadas que alertaban del incendio y solicitaban asistencia para una mujer con quemaduras.

El 112 dio aviso del fuego a la policía local, bomberos, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil al lugar. Allí, los sanitarios atendieron a la mujer que fue posteriormente trasladada al hospital de Salamanca.