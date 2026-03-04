Trasladada al hospital una mujer tras ser arrollada por un patinete en Salamanca

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Salamanca. - JCYL - Archivo

SALAMANCA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha resultado herida después de que fuera arrollada por un patinete en el carril bici del río Tormes junto a la estación de tratamiento de agua potable, en la Avenida de la Aldehuela de Salamanca.

Los hechos, según informa el 1-1-2 se han producido a las 18.09 horas, momento en el que el centro ha dado aviso del accidente a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia. También se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía.

En el lugar, los facultativos han atendido a la herida, una mujer de 57 años, que ha sido trasladada posteriormente al Complejo Asistencial de Salamanca.