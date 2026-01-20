Trasladada al hospital una septuagenaria herida en un accidente de tráfico en Palacios del Sil (León)

   LEÓN, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Una mujer de unos 70 años ha sido trasladada al hospital tras resultar herida en la salida de vía de un turismo en el kilómetro 42 de la CL-631, en el término municipal de Palacios del Sil, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

   El suceso ha ocurrido minutos antes de las 15.51 horas de este martes, 20 de enero, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente y de que había tres ocupantes en el vehículo, de los cuales dos habían salido ilesos y otra se encontraba herida y atrapada.

   El 1-1-2 ha informado de los hechos a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Parque de Villablino de la Diputación de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia soporte vital básico y al equipo médico de Atención Primeraria del Centro de Salud de Villablino.

   Finalmente, la mujer ha sido atendida y trasladada al Hospital de Ponferrada.

