Trasladado al hospital un hombre herido tras una colisión entre dos turismos en Salamanca

SALAMANCA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha sido trasladado al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca tras haber resultado herido en una colisión entre dos turismos en la avenida Agustinos Recoletos de Salamanca, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar en torno a las 02.05 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido varios avisos que alertaban del accidente y solicitaban asistencia para un hombre que había resultado herido.

El 112 ha informado del siniestro a la Policía Local de Salamanca, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias -Sacyl- que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

Finalmente, el personal sanitario ha atendido al varón de 28 años que ha sido posteriormente trasladado en ambulancia soporte vital básico al C.A.U. de Salamanca.