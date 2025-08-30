Trasladado al hospital un hombre herido en la salida de vía de un vehículo en la avenida de la Paz de Burgos

BURGOS, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 37 años ha sido trasladado al hospital de Burgos tras haber resultado herido en la salida de vía de un vehículo en la avenida de la Paz de la capital burgalesa, según ha informado el centro de emergencias 112 de Castilla y León

El suceso ha tenido lugar en torno a las 08.43 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones ha recibido el aviso del accidente en el que se informaba que el vehículo había golpeado el bordillo de la glorieta y se había salido de la vía.

El 112 ha dado aviso del accidente e la Policía Local y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia que posteriormente ha trasladado al varón al hospital de Burgos.