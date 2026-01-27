Trasladado al hospital un menor tras ser atropellado por un turismo en Segovia

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Segovia. - JCYL - Archivo

SEGOVIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 15 años ha sido trasladado al hospital tras ser atropellado por un turismo a la altura del número 82 de la Avenida de Vicente Aleixandre de Segovia.

Según informa el 1-1-2, los hechos se han producido a las 17.44 horas, momento en el que la sala de operaciones da aviso a Policía Nacional, Policía Local y Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos para atender al herido.

Los facultativos han tratado al joven y han decidido su traslado al Hospital de Segovia.