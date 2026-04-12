Trasladado al hospital un motorista tras una caída en Narros de Matalayegua (Salamanca)

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SALAMANCA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha sido trasladado este domingo al hospital tras sufrir una caída en el kilómetro 5 de la carretera SA-210, en Narros de Matalayegua, según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 9.32 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente.

El 1-1-2 ha trasladado el aviso a Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias sanitarias - Sacyl, que ha enviado recursos para atender al motorista, quien finalmente ha sido trasladado enuna ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.