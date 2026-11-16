Trasladado al hospital un varón herido tras caer de la moto en la N-603, en El Espinar (Segovia)

EL ESPINAR (SEGOVIA), 16 (EUROPA PRESS)

Un motociclista ha resultado herido a primera hora de esta tarde en un accidente de tráfico ocurrido en el términon segoviano de El Espinar, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido minutos antes de las 15.04 horas, que es cuando el 112 ha recibido varias llamadas que informaban del accidente en el que se habían visto implicados un turismo y una moto en el kilómetro 68 de la N-603, en el cruce con la SG-A-7225, en El Espinar. Los alertantes solicitaban asistencia para el motorista, quien había resultado herido.

El 112 ha avisado a Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico y el equipo médico del centro de salud. Se trata de un varón de unos 60 años que ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Segovia.