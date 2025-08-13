Trasladados un hombre de 49 años y una niña de seis tras la salida de vía de un turismo en Valverde (Segovia)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

VALVERDE DEL MAJANO (SEGOVIA), 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 49 años y una niña de seis han sido trasladados al Complejo Asistencial de Segovia tras la salida de vía de un turismo que ha dado vueltas de campana en una carretera del municipio de Valverde del Majano (Segovia), según ha informado el 112 de Castilla y León a Europa Press.

Los hechos han tenido lugar sobre las 13.39 horas, cuando el Servicio de Emergencias ha recibido el aviso de que un turismo se había salido de la vía, concretamente la carretera CL-605 en el kilómetro 8 y que además ha dado varias vueltas de campana.

De esta manera, el 112 Castilla y León ha avisado a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias Sacyl, quien ha enviado una UVI móvil al lugar del accidente para atender a los heridos, en principio leves.

Además, el Servicio de Emergencias ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico a petición de la UVI móvil y posteriormente los heridos han sido trasladados al Complejo Asistencial de Segovia.