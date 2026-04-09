Trasladan en helicóptero al conductor de un camión que ha volcado en una obra en Berlanga de Duero (Soria)

Archivo - Helicóptero medicalizado. - JCYL - Archivo

SORIA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón, del que no se tienen datos de filiación, ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Soria después de que el camión que conducía volcara en una obra ubicada en la calle Palomares de la localidad de Berlanga de Duero.

Los hechos se han producido a las 16.23 horas, momento en el que una llamada alertaba del incidente. El herido presentaba un golpe en la cabeza. Aunque no se encontraba atrapado, las personas presentes en el lugar no se atrevían a mover al paciente.

El 1-1-2 ha dado aviso a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de guardia del centro de salud de la localidad.

Los sanitarios han conseguido extraer al herido de la cabina del camión antes de la llegada de los bomberos y ha sido trasladado en helicóptero al hospital de Soria.