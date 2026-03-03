Trasladan al hospital a un anciano tras ser atropellado por la rueda de un tractor en una era de Bahabón

VALLADOLID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un anciano de 80 años ha sido trasladado al hospital Clínico Universitario de valladolid tras ser atropellado por la rueda de un tractor en la localidad de Bahabón aunque afortunadamente no quedó atrapado por el vehículo.

Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León el suceso se ha producido a las 12:23 horas de este martes cuando el hombre ha sido atropellado por la rueda de un tractor en una era, situada en la calle Real de Bahabón. El hombre está consciente y no ha quedado atrapado por el vehículo.

Desde el 1-1-2 se ha dado avisp a Tráfico de Valladolid y a Sacyl que, entre otros recursos, ha movilizado un helicóptero medicalizado, que finalmente se ha anulado y ha acudido al lugar una Unidad Enfermerizada de Emergencias (UEnE) y el personal sanitario del centro de salud de Peñafiel. S

El herido ha sido traslado hasta el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.