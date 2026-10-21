Trasladan al hospital a cuatro personas afectadas por el incendio en una vivienda en Salamanca

Archivo - Un trabajador del 112 de Castilla y León. - JCYL - Archivo

SALAMANCA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado afectadas como consecuencia de un incendio registrado y han sido trasladados al Complejo Asistencial de Salamanca a consecuencia del incendio registrado en una casa de la capital salmantina esta mañana, según los datos del Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recogidos por Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 08.35 horas en una vivienda de la calle San Luis de Gonzaga de Salamanca cuando varios alertantes informaron al 1-1-2 de que se había producido un incendio e indicaron que había una mujer afectada.

Hasta el lugar se han desplazado efectivo de Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Bomberos de Salamanca y Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil, y una ambulancia de soporte vital básico.

Una mujer de unos 45 años ha sido trasladada en UVI móvil, mientras que otra de de unos 35 años, y dos varones de uno 35 y 45 años, han sudo avacuados en ambulancia de soporte vital básico