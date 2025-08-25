Trasladan al hospital en helicóptero a una mujer tras caerse de la bici en Carazo (Burgos)

BURGOS, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 39 años ha sido trasladada en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de Burgos tras sufrir una caída de bici en el Camino Reajal, en el municipio de Carazo (Burgos), según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 11.03 horas de este lunes, 25 de agosto, cuando el 1-1-2 Castilla y León ha recibido una llamada en la que se informaba del accidente en el que la mujer ha quedado seminconsciente.

El 1-1-2 ha informado a la Guardia Civil (COS) de Burgos y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero medicalizado en el que se ha trasladado a la ciclista al hospital de Burgos.