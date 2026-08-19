Trasladan al Hospital de León a una mujer tras el incendio de una vivienda en Rodiezmo

LEÓN, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 65 años ha sido trasladada al Hospital de León tras resultar afectada en el incendio de una vivienda registrado esta madrugada en la localidad de Rodiezmo, perteneciente al término municipal de Villamanín (León).

El suceso ha tenido lugar a las 01.07 horas, momento en el que el Centro de Emergencias ha recibido un aviso en el que se alertaba del fuego en el inmueble y se solicitaba asistencia sanitaria para dos personas que se encontraban en el lugar.

Posteriormente, la sala de operaciones ha dado aviso a la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil de León, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias - Sacyl. Para la atención de los afectados, Sacyl ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico (SVB) y al personal médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de La Pola de Gordón.

En el lugar de los hechos, el personal sanitario ha atendido a los heridos y ha determinado finalmente el traslado de una mujer de unos 65 años de edad al complejo hospitalario de la capital leonesa.