Trasladan al hospital a una mujer herida tras una colisión entre dos turismos en Salamanca

VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 33 años ha sido trasladada al hospital de Salamanca tras haber resultado herida en una colisión por alcance entre dos turismos en el número 51 de la avenida de los Cipreses de la capital salmantina, según han informado fuentes del centro de emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 12.10 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del centro de emergencias ha recibido un aviso que alertaba de la colisión y solicitaba asistencia para una mujer.

El 112 ha dado aviso del suceso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar para atender a la paciente, que ha sido posteriormente trasladada al mencionado centro hospitalario.