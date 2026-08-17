Trasladan al hospital a una trabajadora atrapada en la cinta de una máquina de patatas en Brahojos (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de un camión de los Bomberos de la Diputación de Valladolid. - 112 CYL - Archivo

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una joven de unos 20 años ha sido trasladada al hospital después de que quedara atrapada en la cinta de una máquina de patatas cuando trabajaba en Brahojos de Medina (Valladolid).

Según informa el 1-1-2, los hechos han sucedido a las 08.56 horas, momento en el que el centro avisa a la Guardia Civil (COS) de Valladolid, a los bomberos de la Diputación de Valladolid y a Emergencias Sanitarias -Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil.

La mujer ha sido trasladada en UVI móvil al hospital.