La Travesía Solidaria Valladolid-Marruecos arranca su 26 edición con 11 etapas y más de 5.000 kilómetros cargados de med

Presentación de la 26ª Travesía Solidaria Valladolid-Marruecos en la Plaza Mayor con los participantes, sus todoterrenos y la presencia de Roberto Carranza, Jorge Santiago, Blanca Jiménez y Carlos Magdaleno. - ACV

VALLADOLID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La 26ª edición de la Travesía Solidaria Valladolid-Marruecos, organizada por el Automóvil Club Valladolid (ACV), comenzará el lunes 16 de marzo con un itinerario de 11 etapas y un recorrido superior a los 5.000 kilómetros para el traslado de medicamentos, material deportivo y didáctico a la zona de Merzouga.

La expedición liderada por el piloto Roberto Carranza ha sido presentada oficialmente este viernes en el Ayuntamiento de Valladolid en presencia de la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez; el presidente de la CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno; el portavoz del Real Valladolid, Jorge Santiago, y el responsable, según ha informado la ACV en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante el acto, Roberto Carranza ha calificado la iniciativa como una combinación de "aventura y solidaridad" y ha afirmado que el equipo lleva "el nombre de Valladolid por todo el mundo", al tiempo que ha agradecido la implicación de los 32 participantes que "dejan durante 15 días sus trabajos y su vida a un lado" para integrar la caravana.

Los integrantes lucirán la marca de Turismo y Marca Ciudad en su vestimenta y en los 16 vehículos todoterreno con el fin de proyectar la imagen institucional en el sur de Marruecos.

El Ayuntamiento de Valladolid ha realizado una donación de material didáctico para centros escolares en Merzouga y la concejala Blanca Jiménez ha destacado el "valor simbólico" de la prueba para la "proyección exterior" y el "espíritu solidario" de la capital. Además, la edil ha señalado que la presencia de la marca ciudad en la equipación supone una forma de "implicar a toda la ciudadanía" en una tarea que transmite la "solidaridad de los vallisoletanos".

Tras la recepción oficial, la Plaza Mayor ha acogido la exposición de 12 de los vehículos que componen la expedición, entre los que figura una ambulancia medicalizada del Grupo Ambuibérica con desfibrilador y material sanitario para la cobertura de cualquier eventualidad en el trayecto.

DONACIONES

El fundador del Grupo Ambuibérica y presidente de la CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, ha anunciado durante la presentación la donación de una segunda ambulancia para la próxima edición de la travesía. Esta aportación permitirá la permanencia de uno de los vehículos en el sur de Marruecos, al tiempo que el directivo ha confirmado la continuidad de la iniciativa para el año 2028.

El laboratorio Kern Pharma y la farmacia Eduardo Gómez Arqueros han donado el material sanitario, cuya supervisión médica recaerá en el doctor Carlos Olmedo y en el cirujano Alfredo Alonso Poza. A este respecto, Olmedo ha calificado cada trayecto como una "nueva aventura" en la que el equipo intenta "ayudar en todo lo posible", además de destacar la labor del médico local receptor de los medicamentos que trabaja de manera "altruista" en la zona.

El Real Valladolid participa nuevamente en el proyecto con la entrega de equipamiento deportivo para escuelas marroquíes, una acción que en ediciones anteriores facilitó la creación de equipos de fútbol vinculados al club vallisoletano.

Asimismo, el portavoz institucional Jorge Santiago ha definido al deporte como un "catalizador social" que debe "servir para ayudar" y ha expresdo la "especial ilusión" de la Fundación Real Valladolid por la presencia de sus colores en otros puntos del mundo.

HOJA DE RUTA

La salida oficial se producirá este lunes, 16 de marzo, a las 05.00 horas, momento en el cual los participantes iniciarán el trayecto hacia Tarifa para el embarque en el ferry con destino a Marruecos; asimismo, la primera jornada comprenderá un recorrido de 900 kilómetros en aproximadamente 15 horas a través de Tánger hasta la llegada a Asilah para la primera pernoctación.

La caravana se dirigirá al día siguiente hacia Merzouga, lugar definido como el "epicentro de la acción solidaria" donde la expedición permanecerá siete días para el reparto de medicamentos, material didáctico y equipamiento deportivo. De igual modo, los integrantes afrontarán trayectos por dunas, ríos de arena, oasis y pistas volcánicas antes de iniciar el regreso a Tánger el 25 de marzo en dos "exigentes etapas maratón" previas al cruce del estrecho hacia España.