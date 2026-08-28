Trébole clausura este sábado el ciclo 'Música por los rincones' con un concierto en Oteruelo (León)

LEÓN 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El trío de música tradicional Trébole ha sido el encargado de clausurar este sábado, 29 de agosto, el ciclo 'Música por los rincones' con la presentación de su concierto 'Vamos al baile a contar historias', que se celebrará en la calle El Mirador de Oteruelo de la Valdoncina a las 19.30 horas.

Esta iniciativa cultural, enmarcada dentro del Festival de Verano 'León, Cuna del Parlamentarismo' de la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León, dio comienzo el pasado 13 de julio con un programa de cuatro actuaciones gratuitas.

El ciclo ha buscado ofrecer una propuesta de música folk y tradicional para todos los públicos, llevando las actividades a diferentes barrios y pedanías de la ciudad.

La agrupación Trébole está formada por Eva Frade Extraviz y las hermanas Raquel y Sonia Ordóñez Lanza. Estas dos últimas cuentan con más de 45 años de trayectoria en la interpretación, baile y recogida de canciones por la provincia de León, informa el Consistorio en comunicado.

El espectáculo propone un recorrido didáctico y teatral sobre la evolución de la cultura popular desde los años 30. Durante la actuación se abordarán tradiciones como las bodas, las rondas y los bailes de pandereta, así como la llegada de los bailes de salón popularizados por el gramófono.

Para la interpretación del repertorio, el grupo empleará instrumentos tradicionales como panderetas, dulzaina, acordeón, cucharas y morteros.