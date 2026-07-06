Trece estudiantes de la ULE impulsarán este verano proyectos de innovación en el medio rural gracias a las becas Ralbar

Trece estudiantes de la ULE llevarán al medio rural este verano proyectos de innovación tras obtener una de las becas Ralbar. - ULE

LEÓN 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Trece estudiantes de la Universidad de León (ULE) recorrerán este verano distintos municipios de la provincia para poner el conocimiento universitario al servicio del medio rural con proyectos de innovación en la sexta edición del programa de becas Ralbar.

Algunas de las temáticas en torno a las que giran las propuestas sen centran en recuperar la memoria a través de las recetas tradicionales de un pueblo, convertir la toponimia en una herramienta para prevenir incendios forestales, documentar el legado de las mujeres rurales mediante un cortometraje o revalorizar la lana para devolverle su valor como recurso y no como residuo.

Impulsado por la Universidad de León con el apoyo de la Fundación Banco Sabadell, el programa de becas Ralbar volverá a llevar durante los meses de julio y agosto el talento universitario a los pueblos leoneses a través de proyectos de innovación social, patrimonio, sostenibilidad, salud, educación o desarrollo territorial.

Con esta nueva edición serán ya 74 los proyectos impulsados desde la creación de Ralbar en 2021, una iniciativa que convierte el conocimiento generado en las aulas en una herramienta de transformación para el territorio y favorece el aprendizaje mutuo entre la Universidad y el medio rural.

Así lo ha destacado este lunes la vicerrectora de Inclusión, Igualdad y Proyección Social, Raquel Domínguez, que ha recordado que Ralbar toma su nombre de una palabra del agroleonés que significa "levantar el barbecho", una metáfora que resume el espíritu del programa de "preparar la tierra para sembrar nuevas ideas y despertar el potencial de nuestros pueblos".

Cada uno de los trece estudiantes desarrollará su proyecto durante los meses de julio y agosto gracias a una beca dotada con 1.000 euros mensuales, financiada por la Fundación Banco Sabadell. Su director de Banca Privada en León, Alfredo Díez, ha recalcado que la propuesta demuestra que la innovación "también surge en los pueblos", al conectar el talento de los jóvenes con la capacidad transformadora del medio rural y convertir el conocimiento universitario en soluciones concretas y sostenibles para el territorio, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La coordinadora del programa Ralbar y directora del área de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de León, Ana Vázquez, ha sido la encargada de presentar las trece iniciativas, organizadas en cinco grandes bloques vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a las necesidades detectadas en los distintos territorios participantes.

PROYECTOS VINCULADOS A ODS

En el ámbito de la salud y el bienestar (ODS 3), se desarrollarán los proyectos 'El Sabor del Torío', de Lucía Gómez Arbolyea en Matallana de Torío; 'Sumamos VIDA', de Carmen López Bajo, en Villafañe y 'Verano sin pantallas', de Irene González Manceñido, en Villanueva de las Manzanas, Villacelama, Palanquinos y Riego del Monte.

Dentro del bloque dedicado a la educación de calidad y las comunidades sostenibles (ODS 4 y 11) figuran 'Verano con Raíces', de Marina Benavides Castro, en Villamor de Órbigo; 'Memoria ilustrada de Hospital de Órbigo', de Claudia Sánchez Calzado; 'Territorios que recuerdan', de Laura Pérez Domínguez, en Villadangos del Páramo, Celadilla y Fojedo y 'Otero de Curueño: Patrimonio y Memoria', de Noelia Herreras Gutiérrez.

En materia de igualdad de género y reducción de las desigualdades (ODS 5 y 10) se pondrán en marcha 'Eco del pueblo', de Leyre Alonso Cotarelo, en San Román de la Vega y 'Hacemos pueblo: esto es Valdefresno', de Noa Blanco Barcia, en el municipio de Valdefresno.

RECUPERAR ÁREAS AFECTADAS POR INCENDIOS

El bloque centrado en industria, innovación y ecosistemas terrestres (ODS 9 y 15) incluye las propuestas 'Cartografía de la memoria fornela', de Diana Claro Martínez, en el Valle de Fornela, y 'Resiliencia y Patrimonio en los Valles del Teleno', de Gonzalo Pérez Turrado, orientado a la recuperación de los territorios afectados por los incendios de 2025 en los valles del Eria y Jamuz.

Por último, dentro del apartado dedicado al trabajo decente, el crecimiento económico y el consumo responsable (ODS 8 y 12) se encuentran 'El Verano de los Tres Soles', de Alberto Martínez Casis, en Gordaliza del Pino y 'Revalorización de la lana', de Celia Alfonso Pereda, que se desarrollará en la comarca de Babia.

El programa Ralbar reafirma en esta sexta edición su vocación de convertir el talento universitario en una herramienta útil para afrontar los retos del medio rural, mediante una red de colaboración entre la Universidad de León, las entidades locales y la Fundación Banco Sabadell que generan nuevas oportunidades para el territorio desde el conocimiento, la innovación y el compromiso con la provincia.