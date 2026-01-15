Una treintena de efectivos de Cruz Roja estará presente este fin de semana en Motauros. - CRUZ ROJA VALLADOLID

VALLADOLID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en Valladolid, con motivo de la Concentración Motorista Internacional de Invierno 'Motauros' 2026 que tendrá lugar este fin de semana en Tordesillas, pondrá en marcha un operativo especial que comienza este viernes, a partir de las 14.00 horas, y se prolongará hasta las 15 horas del domingo, con la finalidad de garantizar la cobertura sociosanitaria.

La institución humanitaria estará presente durante las actividades que se desarrollen dentro y fuera de la campa de la concentración, como las excursiones turísticas a Nava del Rey y a Medina del Campo, exhibiciones acrobáticas de stunt, el Desfile de Antorchas, fuegos artificiales y conciertos.

El despliegue de Cruz Roja estará compuesto por una treintena de personas voluntarias, entre técnicos, socorristas, personal de coordinación y logística, así como por las infraestructuras y recursos necesarios para garantizar dicha cobertura: cuatro ambulancias de soporte vital básico, dos vehículos de apoyo logístico y un punto de Alerta y Primeros Auxilios (PAPS). Además, estará operativo un puesto de coordinación y de primeros auxilios en la asamblea comarcal de Cruz Roja en el municipio.

La intervención de la institución está incluida en los planes de autoprotección y de actuación ante emergencias, diseñados para la celebración de este evento organizado por Moto Club Tordesillas en colaboración con el Ayuntamiento de Tordesillas.

La actuación de todos estos recursos estará regulada por el Centro de Operaciones Autonómico (COA) de Cruz Roja sito en Valladolid, que mantiene contacto permanente con todas las unidades desplegadas vía radio y telefonía y una continua coordinación con la Central de Emergencias del 112 de la Comunidad de Castilla y León para garantizar la mejor atención posible a las personas participantes y al público asistente.

ESPACIO PROPIO

El sábado, voluntariado de Cruz Roja Juventud instalará el proyecto Espacio Propio, gracias a la financiación de la concejalía de Servicios Sociales y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Tordesillas, y que consiste en garantizar un espacio seguro para las mujeres en contextos de ocio, favorecer actitudes de respeto y concienciar e informar sobre la violencia de género.

Este espacio estará ubicado en la plaza Pepe Zorita, zona Foraño, desde las 18.30 horas hasta las 23.30 horas.

El proyecto consta de un espacio de información y sensibilización para las personas asistentes en el que dar respuesta a dudas y concienciar sobre las vías para garantizar la igualdad de género en contextos de ocio. A través de una mesa informativa, se repartirá material preventivo (tapa vasos antidroga) y tarjetas de contactos a los que se puede recurrir en caso de una posible agresión.

Igualmente, se darán a conocer protocolos de actuación ante una posible situación de acoso y/o agresión sexual.